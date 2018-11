Jacques et Gabriella de Monaco "très espiègles" : amusé, Albert se confie

"Ils sont toujours très joyeux, très joueurs, très espiègles aussi [rires]. Vous les verrez pendant la Fête nationale." Le prince Albert II de Monaco, qui parlait alors de ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, n'a pas menti : non seulement on a bien vu les jumeaux, au balcon du palais princier lors du traditionnel défilé militaire qui a eu lieu sur la place en contrebas, mais de plus ils ont fait honneur à leur réputation, souriant et s'amusant gaiement avec des figurines... et même un ballon tout dégonflé !

En préambule aux célébrations nationales du 19 novembre 2018 sur le Rocher, auxquelles son épouse la princesse Charlene et une majeure partie de son clan ont pris part, le souverain monégasque avait au préalable accordé de son temps au quotidien Monaco-Matin pour un entretien tous azimuts. La famille y a occupé une place centrale et ce fut l'occasion pour le prince de tirer un petit bilan des premières semaines d'école de Jacques et Gabriella, qui fêteront leur 4e anniversaire le 10 décembre prochain. "Cette rentrée s'est passée avec une étonnante facilité, dans la joie et la bonne humeur. Même s'ils avaient été visiter leur école deux jours auparavant, leur adaptation nous a surpris, Charlene et moi-même. Les enfants sont vraiment très heureux. Cette petite école Montessori ["La Petite École", qui a déménagé du Cap d'Ail pour ouvrir cette année quai Antoine-Ier à Monaco, NDLR], sur le port, a été très bien aménagée et elle est très agréable. Je ne suis pas étonné qu'ils s'y sentent bien. Ils y pratiquent de nombreuses activités avec un apprentissage varié, notamment des chansons, conformément à la pédagogie Montessori qui favorise l'expression orale et aussi artistique. Ils sont toujours très joyeux, très joueurs, très espiègles aussi", a ainsi détaillé Albert auprès de nos confrères.

Ma famille d'abord

Des confidences qui, dans l'esprit du prince, contribuent sans doute à la cohésion de la grande famille des Monégasques, comme il se plaît à le rappeler notamment au moment des festivités du 19 novembre : "La Fête nationale reste une grande fête de famille lors de laquelle nous sommes très heureux d'accueillir des diplomates et personnalités étrangères. Ce rassemblement physique des Monégasques autour de ma famille est toujours une joie et représente des moments importants pour le ciment de notre communauté. Cela est d'autant plus vrai dans des périodes où il existe quelques inquiétudes et préoccupations. Ce sera l'occasion de renforcer cette union entre les Monégasques, les résidents et ma famille", a-t-il une fois de plus souligné. Il pouvait cette année compter sur la participation de ses soeurs la princesse Caroline de Hanovre et la princesse Stéphanie de Monaco, de ses neveux Andrea et Pierre Casiraghi avec leurs épouses et leurs enfants (y compris les tout jeunes Francesco, Stefano et Maximilian, qui ont attiré l'attention) ainsi que Louis et Pauline Ducruet. Le soir venu, de nombreuses personnalités se sont jointes au noyau dur de la famille princière pour le gala clôturant la Fête nationale, sans la Salle des Princes au Grimaldi Forum.

Charlene s'engage sur une nouvelle route

Albert II de Monaco a également saisi l'opportunité de cette rencontre avec le quotidien Monaco-Matin pour décrypter le nouvel engagement de sa femme la princesse Charlene, qui, après avoir fait du sport et de la prévention de la noyade les grands axes d'action de sa fondation, s'est positionné en faveur de la sécurité routière. Il explique : "Cet engagement est venu de différentes conversations avec le président de la FIA, Jean Todt, qui cherchait à constituer un comité de personnalités qui puissent l'aider à porter ce message important de sécurité routière. (...) Mon épouse s'est aussi intéressée au sujet parce qu'elle vient d'Afrique du Sud, un pays qui connaît beaucoup de problèmes de sécurité routière. Elle est particulièrement sensible à la cause et je pense que c'est un beau combat. Charlène est heureuse de participer à ces réflexions aux côtés d'autres personnalités. Son engagement s'inscrit dans la durée." Un engagement qui pourrait l'amener à échanger avec Camille Gottlieb, la plus jeune fille de Stéphanie de Monaco, qui vient de lancer en principauté son association pour sensibiliser les jeunes Monégasques aux dangers de l'alcool au volant.