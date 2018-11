Monaco en fête : Francesco, Max et Stefano, les bébés Casiraghi se révèlent !

Si la saison des fêtes sur le Rocher a été lancée au cours du week-end écoulé par le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene ainsi que la princesse Stéphanie et sa fille camille Gottlieb, qui ont offert de leur temps et des présents aux seniors de la principauté, ce lundi 19 novembre 2018 voyait la famille princière rassemblée pour LA fête par excellence : la fête nationale monégasque.

Patriote et "fier d'être monégasque", lui qui se mariera dans quelques mois sur le Rocher, Louis Ducruet a de bon matin fait résonner un "Viva Munegu, Deo Juvante" sur Instagram, via la publication d'une vue aérienne de la principauté avec un filtre imitant les couleurs du drapeau national. À peu près au moment même où le clan du souverain se réunissait dans la cour d'honneur du palais princier pour le début de plus de trois heures de cérémonies (qu'il était possible de suivre en direct sur la page Facebook du palais princier), assistant à la traditionnelle prise d'armes matinale.

En uniforme d'apparat de circonstance, le prince Albert II a passé les troupes en revue et procédé à une remise de médailles, sous le regard de son épouse la princesse Charlene de Monaco et de ses soeurs la princesse Stéphanie de Monaco et la princesse Caroline de Hanovre, postées, impassibles, au bas de l'escalier monumental menant à la galerie d'Hercule. Là où se trouvaient les autres membres de la famille.

Contrastant avec le calme et l'ordonnance bien huilée des manoeuvres en contrebas, on pouvait y voir un peu d'animation, à mettre au crédit de trois petites têtes blondes intriguées par ce rituel : Sacha (5 ans) et India (3 ans) Casiraghi étaient en effet présents avec leurs parents Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, tout comme leur cousin germain Stefano Casiraghi, fils de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo, qui aura 2 ans en février prochain. Son petit frère Francesco, né le 21 mai dernier, n'était en revanche pas encore visible, pas plus que Maximilian, le troisième enfant d'Andrea, né le 19 avril. Ils allaient faire leur apparition plus tard, au balcon du palais.

Pauline Ducruet, la princesse Alexandra de Hanovre ou encore Roisin Galvin, épouse de Gareth Wittstock et belle-soeur de la princesse Charlene, étaient également présentes. À l'issue de la prise d'armes, la famille princière s'est comme de coutume rendue à la cathédrale de Monaco pour la messe célébrée à l'occasion de la fête nationale, avant de regagner le palais et de suivre le défilé militaire depuis les fenêtres de l'édifice.

C'est alors que le public a pu voir les frimousses des deux petits derniers du clan : se partageant simultanément les bras de leur radieuse grand-mère Caroline de Hanovre, Maximilian et Francesco, qu'un petit mois sépare, ont fait leur première grande apparition officielle. Le sourire de la princesse en disait long sur son bonheur de matriarche comblée, en dépit de l'absence de Charlotte Casiraghi, qui a accouché le mois dernier de son deuxième enfant. Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, eux, étaient fidèles au poste, très concernés auprès de leurs parents Albert et Charlene, à moins d'un mois de leur 4e anniversaire, le 10 décembre.

Une matinée à revivre en intégralité avec la vidéo mise en ligne par le palais princier.