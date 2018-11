Charlene de Monaco : Brigitte Macron fait visiter aux jumeaux l'Elysée

Depuis leur rentrée scolaire sur le Rocher, une grande première dont leur maman avait partagé quelques images de sa collection privée, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella de Monaco, qui auront 4 ans le 10 décembre prochain, ne s'étaient plus fait remarquer sur le compte Instagram de la princesse Charlene. Et le palais de l'Elysée est très certainement l'un des derniers endroits où on aurait pensé les voir ressurgir !

Les jumeaux princiers étaient pourtant bien du déplacement de leur père le prince Albert II de Monaco et de son épouse la princesse Charlene à l'occasion des commémorations à Paris du centenaire de l'armistice signant la fin de la Première Guerre mondiale, auxquelles a présidé Emmanuel Macron. Deux jours après le point culminant de ce grand rassemblement qui a vu le chef de l'Etat et ses homologues se recueillir au pied de l'Arc de Triomphe, Charlene de Monaco a dévoilé via Instagram des coulisses inattendues, avec la complicité du photographe du palais présidentiel, publiant sur le réseau social de partage de photos des images de ses enfants en pleine visite guidée de l'Elysée sous la houlette attentionnée et affectueuse de Brigitte Macron.

"Le premier voyage de nos jumeaux à Paris et le thé avec Madame Macron", écrit d'abord en anglais Son Altesse Sérénissime la princesse Charlene en légende, avant de se fendre de quelques mots exaltés en français, accompagnés du drapeau bleu-blanc-rouge et d'un coeur éloquent : "Merci pour votre hospitalité. Nous adorons Paris !"

La série de six photos s'ouvre sur une adorable poignée de main sur le perron entre le prince héréditaire Jacques et la première dame Brigitte Macron, habilement accroupie sur ses talons aiguilles, puis se poursuit avec une déambulation dans le couloir de l'entrée, une rencontre avec Nemo, le labrador du couple présidentiel, un coup d'oeil sur les jardins depuis les balcons du premier étage et, clou du spectacle, une visite dans le bureau du président - sur lequel on remarque une belle somme de livres et un cadre photo. Qu'en auront pensé les jumeaux, qui ont pour élément de comparaison le palais princier de Monaco ?