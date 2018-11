Brigitte Macron et Charlene de Monaco, stylées pour un chic dîner à Paris

"Ils sont venus. Ils sont tous là", chantait Charles Aznavour dans La Mamma. Des mots qui illustrent aussi bien, sur une autre thématique, la présence des chefs d'Etats du monde entier, lesquels ont répondu à l'invitation de la France pour assister à un chic dîner protocolaire au musée d'Orsay à Paris.

Samedi 10 novembre 2018, Emmanuel Macron n'a pas chômé multipliant les rencontres et les déplacements. Le matin il recevait au palais de l'Elysée le président américain Donald Trump et son épouse Melania (laquelle a eu droit à une visite guidée de la part de la première dame Brigitte Macron) et, peu après, il retrouvait la chancelière allemande Angela Merkel pour se rendre sur le chemin de la clairière de Rethondes près de Compiègne, au nord de Paris, pour une cérémonie très symbolique. "C'est ici que le 11 novembre 1918 fut signé dans un wagon restaurant l'armistice scellant la fin de la Première Guerre mondiale, qui fit 18 millions de morts", ne manque pas de souligner l'AFP.

Le soir venu, Emmanuel Macron s'est rendu au musée d'Orsay dans le 7e arrondissement de la capitale afin de prendre part à une visite de l'exposition Picasso intitulée Bleu et rose et à un dîner protocolaire. Un repas de haute volée orchestré par les plus grands talents de la gastronomie française : Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic et Pierre Hermé. Quant à Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Elysée, il était évidemment aussi de la partie. Au menu ? Cookpot de chanvre de Bretagne, légumes et fruits d'automne puis Turbot de petit bateau, cèpes, algue kombu, géranium rosat et gingembre suivi des fromages de nos régions et, pour le dessert, un Ultime vanille et chocolat. Le tout arrosé de vins (un Bienvenues-Bâtard-Montrachet du Domaine Leflaive, un Pauillac Château Mouton Rothschild) et de champagne (un Krug Grande Cuvée).

Pas moins d'une cinquantaine de chefs d'Etats étaient présents. Sur le tapis rouge, le couple Macron était très élégant, Brigitte Macron ayant opté pour une tenue tout en bleu des pieds à la tête, faisant ressortir son regard. Main dans la main avec son époux et souriante alors qu'elle pleure la mort récente de son frère, elle a pris la pose pour les photographes à l'instar de la princesse Charlene de Monaco, sublime dans une longue robe noire fendue aux jambes et avec une veste de costume par dessus, au bras du prince Albert, du Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel et de son mari Gauthier Destenay, d'Angela Merkel, du Premier ministre canadien Justin Trudeau ou encore de la présidente de la République de Croatie Kolinda Grabar-Kitarovic et de son mari Jakov Kitarovic...