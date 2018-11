Brigitte Macron : Souriante malgré le deuil avec Melania Trump à l'Élysée

Même si le chagrin occupait ses pensées alors qu'elle est en deuil, Brigitte Macron n'a rien laissé paraître en accueillant sur le perron de l'Élysée son homologue américaine, la First Lady Melania Trump. Très digne, la première dame a même esquissé des sourires et joué à la guide.

Sous un ciel menaçant chargé de pluie, Brigitte Macron a attendu sur les marches du palais présidentiel vêtue d'un ensemble composé d'un haut à manches longues et d'une courte jupe. Un ensemble élégant et chic, bleu marine, et doté de gros boutons dorés une fois encore signé Louis Vuitton. A ses côtés, Melania Trump a surpris avec un look presque austère, habillée tout de noir, elle aussi en jupe, et munie de longs gants. L'épouse du président Donald Trump a-t-elle opté pour la sobriété alors qu'elle accompagne son mari dans le cadre du Centenaire de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale ?

Alors que, quelques heures plus tôt, Donald Trump postait un tweet incendiaire contre Emmanuel Macron, les deux premières dames ne se sont pas mêlées de politique, préférant passer un moment de détente sous les dorures de l'Élysée. Sur des images partagées sur le compte Instagram de Tristan Bromet, son chef de cabinet, on peut voir que Brigitte Macron fait faire le tour de certaines pièces du palais à Melania Trump, lui montrant également divers objets.