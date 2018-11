Brigitte Macron : Son frère Jean-Claude est mort

Brigitte Macron est la petite dernière d'une famille composée de six frères et soeurs. Jean-Claude Trogneux, l'aîné de la première dame, s'est éteint dans la matinée du vendredi 9 novembre 2018, une triste nouvelle annoncée par Les Échos du Touquet. Il avait 85 ans.

Jean-Claude Trogneux, l'ancien patron de la célèbre chocolaterie amiénoise, est décédé à Amiens. Ses obsèques se dérouleront logiquement dans la Somme le 12 novembre prochain puisqu'il y était devenu une figure incontournable. "Il avait été un militant actif du renouveau de la ville, à l'époque de Gilles de Robien dont il était proche", précisent Les Échos du Touquet. Il avait également été président du tennis-club d'Amiens, que son père, Jean Trogneux, avait également présidé.

Très attaché au Touquet, où Brigitte et Emmanuel Macron occupent fréquemment la maison familiale, Monejean, avenue Saint-Jean, Jean-Claude Trogneux s'était confié sur son attachement particulier à la ville quelques années auparavant. "Rapidement, on a voulu avoir notre propre pied-à-terre au Touquet. Moi j'ai acheté cette maison en 1970. (...) Aujourd'hui, nous sommes neuf à posséder une maison au Touquet !", s'était-il félicité auprès de la presse locale. Les Échos du Touquet avaient à cette époque rapporté des "problèmes de santé", qui avaient "altéré" sa mobilité alors qu'il aimait beaucoup se déplacer à vélo et pratiquer le golf et le tennis.