Justin Trudeau : Superbe visite avec sa femme et ses enfants en Inde

Depuis le 17 février, le populaire Premier ministre canadien Justin Trudeau (Parti libéral) est en visite en Inde. Pour ce voyage de sept jours, il a emmené dans ses bagages sa femme Sophie et leurs enfants, Xavier, Ella-Grace et Hadrien.

Si Justin Trudeau (46 ans) n'a pas été accueilli à son arrivée en Inde par son homologue Narendra Modi, faisant dire aux journaux canadiens et indiens que sa visite ne suscitait pas un aussi grand intérêt que d'habitude, le Premier ministre semble quand même savourer son déplacement. Il a ainsi multiplié les visites en famille : on l'a vu au sanctuaire faunique SOS à Agra, à l'incontournable Taj Mahal, au temple Swaminarayan Akshardham d'Ahmedabad ou encore au Temple d'or d'Amritsar. D'ailleurs, dans ce dernier temple, les Trudeau se sont recueillis et ils ont cuisiné du chapati, pain traditionnel indien, dans une cuisine communautaire.

Justin Trudeau et sa petite tribu, qui ont plusieurs fois eu l'occasion de revêtir des tenues traditionnelles, au risque d'être accusés par la presse de surjouer la mise en scène, ont aussi rencontré quelques politiciens à l'instar du ministre d'État au Logement et aux Affaires urbaines, Shri Hardeep Singh Puri, du ministre des organismes locaux du Pendjab, Shri Navjot Singh Sidhu et d'autres dignitaires...

Thomas Montet