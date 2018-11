Charlene et Albert de Monaco : C'est déjà Noël pour les aînés de la principauté

TMC a pu filmer à l'intérieur du salon des Glaces du palais princier, à Monaco, le 7 janvier 2015 lors de la présentation officielle des jumeaux la princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques par le prince Albert II et la princesse Charlene. Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh, les princesses Caroline et Stéphanie, ou encore Pierre Casiraghi étaient présents pour fêter l'événement en famille.