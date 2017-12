Charlene de Monaco: Élégante Mère Noël pour les aînés, avec la photo des jumeaux

Le couple princier semble s'être réparti les missions : de son côté, le prince Albert, qui a abandonné sa moustache un peu impopulaire, honorait la veille au soir de sa présence la 13e vente aux enchères des Sapins d'Action Innocence Monaco.

L'événement, qui pouvait également compter sur la participation du prince Charles et de la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles avec leurs filles Maria Carolina (14 ans) et Maria Chiara (13 ans le 1er janvier prochain) ainsi que de Kawther Al Abood, était organisé à l'Hôtel de Paris au profit des actions de la branche locale d'Action Innocence, en particulier les opérations de prévention en milieu scolaire et de lutte contre les dangers d'Internet et les dérives des nouvelles technologies.

La princesse Charlene de Monaco prendra part samedi soir (16 décembre) à un Bal de Noël dans la salle Belle-Epoque de l'hôtel Hermitage Monte-Carlo. Organisée sous le thème prometteur "Welcome to the jungle" et animée notamment par le chanteur congo-suédois Mohombi, la soirée verra une partie des bénéfices reversée à la Fondation Princesse Charlene, laquelle vient de fêter le 5e anniversaire de sa création.