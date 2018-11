Camille Gottlieb : "Safe" avec son père Jean-Raymond, sa femme et ses enfants

"Je ne bois pas. J'ai un peu goûté à l'alcool entre 17 et 18 ans pour faire comme tout le monde, mais ce n'est pas pour moi, je n'aime pas ça. Je déteste l'idée de perdre le contrôle", déclarait en début d'année à l'hebdomadaire Point de vue Camille Gottlieb, évoquant alors les prémices de Be Safe Monaco, l'association qu'elle a décidé de fonder pour sensibiliser les jeunes aux risques de l'alcool au volant.

Quelques mois plus tard et bien hâlée, fraîchement rentrée de ses vacances de rêve à l'île Maurice, la fille cadette de la princesse Stéphanie de Monaco enclenchait la première, le 10 novembre 2018 au MK Monaco, un nouveau club sur le Rocher, en lançant officiellement cette initiative d'utilité publique dans laquelle elle est associée avec certaines de ses meilleures amies : Charlotte Marsan, Margaux Grundstein, Laura Dias et Andréa Puzar. Les cinq jeunes femmes ont en commun d'avoir été ébranlées par un drame dont Be Safe Monaco est la résultante : la mort d'un de leurs copains dans un accident de la route au retour d'une soirée au cours de l'été 2017. "Après cette épreuve, nous avons décidé de nous rassembler pour agir en se disant que ce n'était pas possible, il fallait faire quelque chose. La prévention, on l'a tous eue mais ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, alors que sensibiliser entre jeunes, c'est une autre dimension", résume Camille, 20 ans depuis le mois de juillet et présidente de l'organisme, dans des propos rapportés par Monaco-Matin. "On s'est dit que pour faire changer les choses il fallait que ce soient les jeunes qui s'adressent directement aux jeunes", abonde Andréa Puzar. "Stay in the limit" ("Ne dépasse pas la limite"), tel est leur slogan.

En guise de galop d'essai, Be Safe Monaco a mis lors de sa soirée de lancement deux vans gratuitement – grâce à un don de la princesse Stéphanie – à disposition des invités pour leur permettre de rentrer chez eux en toute sécurité. Décidée à "faire bouger les choses" pour éviter que les fêtards fassent le mauvais choix en prenant le volant en état d'ébriété, Camille Gottlieb aimerait pérenniser ce type de service, mais travaille aussi sur d'autres pistes, comme un partenariat avec les établissements de nuit concernant un forfait incluant consommation et moyen de transport, mais aussi des actions de sensibilisation et de prévention en milieu scolaire.

Pour le lancement de son association, Camille a pu compter sur le soutien tout naturel de sa mère Stéphanie de Monaco, ainsi que de son demi-frère Louis Ducruet et sa fiancée Marie. Mais elle a aussi eu le bonheur d'avoir avec elle son discret papa, Jean-Raymond Gottlieb et sa famille : en tant que Commandant principal de police de la Sûreté publique monégasque, l'ancien garde du corps de la princesse ne peut qu'approuver l'initiative de leur fille. Il était donc venu en renfort avec son épouse Vanessa, elle-même agent de police, et même ses enfants Thomas et Maxime, qu'on aperçoit de temps à autre sur le compte Instagram de Camille, très proche d'eux – ce qu'est venu confirmer un gros bisou devant les photographes. "Mon père, c'est mon poumon droit, ma mère, mon poumon gauche. Sans eux, je ne pourrais pas vivre. (...) J'aime aussi beaucoup ma belle-mère, avec qui maman s'entend très bien", confiait encore la jeune femme à Point de vue. Grâce à eux, elle en manquait pas de souffle pour donner de l'élan à Be Safe Monaco.