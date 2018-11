Beatrice Borromeo et Tatiana Santo Domingo, jeunes mamans stylées à Monaco

Stefano ! Francesco ! Maximilian ! Les bébés Casiraghi ont débarqué sur le Rocher pour enjoliver les célébrations de la Fête nationale monégasque, lundi 19 novembre 2018. Pas peu fière, la princesse Caroline de Hanovre assumait pleinement son rôle de grand-mère comblée, les bras littéralement chargés de poupons aux côtés de ses deux grands garçons Andrea et Pierre, tandis que leurs épouses restaient en retrait, comme cela leur sied...

Devenues mamans à nouveau cette année à un mois d'intervalle l'une de l'autre, Tatiana Santo Domingo et Beatrice Borromeo n'ont pas manqué ce grand rendez-vous, comme l'an dernier - elles étaient alors au début de leur grossesse. Un an plus tard, elles étaient de retour avec leurs derniers-nés... et avec leur silhouette retrouvée, dont on avait pu déjà avoir un aperçu au mois de septembre à l'occasion de la grande soirée de bienfaisance donnée à Monaco par les fondations de l'acteur Leonardo DiCaprio et du prince Albert II de Monaco.

Maintenant mère de trois enfants, depuis que Maximilian - alias "Max" -, né le 19 avril 2018, a rejoint son grand frère Sacha (5 ans) et sa grande soeur India (3 ans), la femme d'Andrea Casiraghi, qui doit fêter son 35e anniversaire le 24 novembre, portait une longue robe-manteau bleu marine, parfaite pour allier élégance et désir de discrétion, avec des escarpins bleus également. La créatrice de la marque éthique et ethnique Muzungu Sisters, héritière d'une des plus grandes fortunes de Colombie, se distinguait également avec un bibi à voilette.

Sa belle-soeur par alliance Beatrice Borromeo, qui a quant à elle mis au monde son deuxième enfant, Francesco, le 21 mai dernier, soit quinze mois après la naissance de Stefano, avait de son côté misé sur un ensemble dans des tons bruns, parfaitement automnal.

Du début des cérémonies, avec la solennelle prise d'armes matinale au palais princier, jusqu'à la fin, au terme du défilé militaire sur le parvis du palais princier, les deux femmes, fidèles à leurs habitudes, sont discrètement restées au second plan, laissant les tout jeunes Stefano, Francesco et Maximilian partager la pleine lumière avec les jumeaux Jacques et Gabriella. Et encore : Charlotte Casiraghi et ses fils étaient absents !