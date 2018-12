Meghan Markle et Harry : Une nouvelle photo de leur soirée de mariage dévoilée

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, habillée d'une robe Stella McCartney et portant une bague sertie d'une aigue-marine ayant appartenu à Lady Diana, ont quitté le château de Windsor après la réception offerte par Elizabeth II pour rejoindre à bord d'une Jaguar E-Type Concept Zero immatriculée "190518" Frogmore House où avait lieu la réception de leur mariage, le 19 mai 2018.