Meghan Markle : Son grand retour, avec Harry et Kate, pour Trooping the Colour

En retrait de la vie publique depuis la mi-mars et logiquement absente lors de la récente visite officielle du couple Trump, Meghan Markle allait-elle prendre part à Trooping the Colour, le grand rendez-vous marquant cérémoniellement l'anniversaire de la reine Elizabeth II, qui a eu 93 ans le 23 avril dernier ? La question commençait à obséder ses admirateurs, à l'approche de la date fatidique du 2e samedi de juin, et les espoirs n'ont pas été déçus.

Samedi 8 juin 2019, soit un mois après avoir mis au monde (le 6 mai) son premier enfant avec le prince Harry, leur fils Archie, la duchesse de Sussex a interrompu le congé maternité qu'elle devrait poursuivre jusqu'en octobre et s'est jointe à la famille royale pour les grandes célébrations organisées à Buckingham, à Londres.

Pour sa première apparition publique depuis l'accouchement (on l'avait seulement vue, le surlendemain, devant les médias au château de Windsor pour la présentation d'Archie), Meghan, 37 ans, s'est présentée dans un ensemble bleu marine signé Givenchy, décidément sa marque star pour les grandes occasions (à commencer par son mariage). Elle a partagé, le temps de la procession royale le long du Mall, la longue avenue qui s'étire devant le palais de Buckingham, un landau avec son époux Harry, la duchesse Camilla de Cornouailles et la duchesse Catherine de Cambridge, vêtue d'une robe-manteau jaune Alexander McQueen (pour elle aussi, sa marque dédiée aux engagements solennels) et portant un chapeau Philip Treacy. Le prince William, le prince Charles, le prince Andrew et la princesse Anne, colonels de différents régiments, montaient quant à eux à cheval, en uniforme. Depuis son entrée dans la famille royale en 2011, Kate Middleton fait calèche commune avec Camilla ; elles y accueillaient pour la première fois Meghan Markle, dont c'était la seconde participation à la parade Trooping the Colour.

La reine Elizabeth II, quant à elle, avait joué la carte de la sécurité, préférant exceptionnellement un carrosse (fermé) à un landau (ouvert), compte tenu de la météo incertaine, et utilisant ainsi le carrosse d'Etat écossais qu'elle avait mis en octobre dernier à la disposition de la princesse Eugenie d'York et de Jack Brooksbank pour leur mariage à Windsor. Eugenie, justement, était elle aussi présente samedi 8 juin, vêtue d'une robe blanc et bleu, avec sa soeur aînée la princesse Beatrice, en rose. Le prince Edward et la comtesse Sophie de Wessex (en robe vert menthe Suzannah), avec leurs enfants Lady Louise et James, vicomte Severn, Peter et Autumn Phillips, avec leurs filles Savannah et Isla, le prince et la princesse Michael de Kent ou encore Lord et Lady Frederick Windsor composaient aussi le cortège royal.

Comme chaque année, le public était présent par milliers sur le Mall pour observer ce ballet royal et assister à la parade militaire impliquant 1400 officiers, 200 chevaux et dix fanfares pour un total de 400 musiciens. Avec, en point d'orgue des cérémonies, la traditionnelle apparition de la famille royale au balcon du palais de Buckingham, une des rares occasions de voir une telle réunion de famille. Etrangement, la duchesse Meghan avait entretemps disparu, absente du balcon lors de l'arrivée en carrosse de la reine depuis la caserne des Horse Guards où elle venait d'assister à des démonstrations en l'honneur de son anniversaire. Mais elle était bien là, quelques minutes plus tard, pour la clôture des célébrations avec le passage dans le ciel de la patrouille de la RAF.