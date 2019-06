Meghan et Harry : Pour Archie, de nouveaux travaux à Frogmore Cottage

Depuis avril 2019, le prince Harry et son épouse Meghan vivent dans le manoir du XVIIe siècle Frogmore Cottage, à Windsor. Une bâtisse que le couple a rénovée entièrement. Au programme ? Spa, studio de yoga avec "plancher flottant" (idéal pour cette pratique) et peintures non toxiques pour rester dans la promotion de l'énergie verte. Après tout, la famille royale Britannique se doit de montrer l'exemple à ses nombreux sujets. Le coût de ces modestes travaux sont estimés à près de 3 millions de livres. Et pour garder un peu de cachet de l'ancien, les volets et le sol de quelques pièces (uniquement) resteront d'origine. Le couple va désormais s'attaquer aux façades et au jardin...

L'"Archie"-tecte de la maison royale

Rien n'est trop beau pour Archie Harrison qui va ainsi pouvoir gambader, s'amuser et grandir dans une demeure totalement saine et propre. Après l'intérieur, toutes les façades de ce manoir construit en 1801 vont être rénovées et le jardin entièrement repensé pour répondre aux besoins du couple. Idéal pour une éducation en plein air de la future descendance d'Harry et Meghan. Deux séquïoas géants vont aussi être ajoutés au jardin pour offrir un peu d'exotisme à la propriété.

Une source confie au Daily Mail : "Frogmore Cottage sera l'endroit idéal pour qu'un prince royal grandisse avec le duc et la duchesse (...) La duchesse est très impliquée dans le projet et souhaitait que la conception finale soit parfaite ... Mais ce n'est pas tout, le couple cherche maintenant à achever son jardin pour le rendre parfait pour eux et Archie. L'éclairage est un élément clé du projet non seulement pour rendre le jardin joli, mais aussi pour des raisons de sécurité. "