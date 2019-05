Meghan Markle et Harry : Nouvelle prise de distance avec Kate et William

Serait-ce la fin des Fab Four ? Alors qu'on les pensait rabibochés, les princes William et Harry et leurs épouses ne semblent décidément plus sur la même longueur d'onde. Selon les informations du Sun publiées ce 30 mai 2019, les Cambridge et les Sussex continuent de prendre leurs distances en mettant aujourd'hui un terme à leur collaboration au sein de la Royal Foundation.

Les fils du prince Charles avaient fondé cette organisation en 2009 pour gérer l'ensemble de leurs campagnes et initiatives de bienfaisance. Après son mariage avec le prince William, Kate Middleton avait à son tour rejoint la Royal Foundation en 2011. Meghan Markle avait fait de même juste avant ses noces avec Harry au printemps 2018. Les deux couples avaient alors uni leurs forces pour un premier événement joint lors d'un forum organisé en février 2018, gagnant ainsi le surnom des Fab Four. Mais ce qui devait être un rendez-vous annuel n'aura été l'affaire que d'une seule fois.

"Les Sussex ne sont pas pressés de faire les changements, mais les Cambridge le sont, a confié une source du tabloïd. Quoi qu'il en soit, c'est une procédure complexe et très délicate." Chacun d'entre eux étant parrain et marraine de diverses organisations et associations, William, Harry, Kate et Meghan auraient ainsi pour projet d'oeuvrer seul ou en couple dans les mois à venir. En attendant la confirmation du palais, cette séparation relance de plus belle les rumeurs de tensions entre les deux couples.

Plusieurs mois sans se voir

"Les choses se sont très mal passées entre les frères et ils ne se sont pas vus personnellement pendant plusieurs mois après le mariage royal [de Meghan Markle et Harry, NDLR]. L'animosité au sujet des statuts, de l'argent et de Meghan a fait que la séparation de leurs maisons a dû se faire beaucoup plus vite que prévu, donc peut-être qu'il était inévitable que leurs fondations soient séparées aussi", a rapporté une source du Sun. Rappelons que tout serait parti du prince William, qui aurait mis en garde son petit frère sur la rapidité avec laquelle il s'est fiancé à Meghan Markle. Des doutes qu'Harry aurait très mal pris. "Meghan et Harry veulent faire les choses différemment de William et Kate. William est le futur roi et parfois est plus limité dans ses actions. Les Sussex veulent de la flexibilité pour des décisions plus commerciales."

Mais le tableau ne serait pas si noir. Le déménagement du prince Harry et Meghan Markle au Frogmore Cottage, à Windsor, en mars dernier, aurait en effet aidé à apaiser les divergences. Maintenant qu'ils ne vivent plus au palais de Kensington avec William et Kate, les Sussex prennent leur pleine indépendance familiale, avec la naissance de leur petit Archie en mai dernier, et administrative, avec un bureau royal qui leur est dédié.