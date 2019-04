Harry et William en froid ? Ces gestes qui ne trompent pas

Le prince Harry a "tout tenté pour ne pas voir son frère", le prince William, lors de la traditionnelle célébration de Pâques, dimanche 21 avril 2019, selon une experte en langage corporel interrogé par le Daily Mail. Cela n'aura échappé à personne, les deux princes sont arrivés séparément dimanche à la chapelle St Georges de Windsor. William est apparu très souriant au bras de son épouse, Kate Middleton. Celui qui s'apprête à être papa pour la première fois est arrivé en compagnie de Zara et Mike Tindall.

Selon l'experte en langage corporel, Judi James "les regarder ensemble à Pâques est comme regarder deux étrangers". "Avec Meghan qui s'apprête à accoucher, Harry était seul. Mais il n'a pas rejoint William et Kate pour arriver, ou partir de la chapelle. Harry faisait tout pour éviter son frère", poursuit l'experte. En effet, Meghan Markle s'est retirée de ses obligations royales depuis quelques semaines, comme le veut la tradition.

"En marchant devant William, Harry a été le premier à saluer leurs hôtes, mais quand William les a rejoint, Harry s'est retourné et est parti. Il semble alors partir vers un second hôte et se retrouve près d'un mur, tête baissée", explique Judi James. Et de poursuivre : "Il s'est touché le visage, ce qui ressemblait à un geste qui peut indiquer un désir de se cacher. Il a clairement l'arrivée du royal baby en tête et il est naturel que son anxiété soit plus forte à un moment pareil." Ce qui rend le manque de contact avec son frère William d'autant plus inquiétant : "Dans cet événement public, ce manque de complicité survient à un moment où vous pourriez vous attendre à l'exact opposé".

Harry et William seraient en froid depuis que Meghan Markle et Kate Middleton n'arriveraient plus à s'entendre, l'une respectant à la lettre le protocole, l'autre s'étant faite une réputation de perfectionniste et aux goût luxueux. Harry aurait ensuite reproché à William de ne pas assez faire d'efforts pour intégrer Meghan à la famille royale. Une énorme dispute aurait éclaté à ce sujet et le prince Charles aurait été obligé d'intervenir.