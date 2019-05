Meghan Markle a accouché : les détails sur la nurserie de luxe à Windsor

Pour habiller la nurserie, le couple aurait choisi de n'utiliser que de la peinture vegan de la marque spécialisée Organic and Natural Paint Co. Non seulement cette peinture se veut respectueuse de l'environnement et des animaux, mais elle est aussi sans produits toxiques et sans odeur, infusée aux huiles essentielles de romarin et d'eucalyptus. Quant aux couleurs, Harry et sa femme auraient opté pour une décoration non genrée : pas de rideaux bleus et petites voitures en perspective, mais une palette de nuances autour du blanc et du gris. Un choix parfaitement raccord avec les convictions féministes de la duchesse. En plus de la peinture, Meghan Markle aurait également décidé de faire installer une chaudière écologique et des fenêtres sécurisées pour les enfants.

Contrairement au prince William et à Kate Middleton, qui ont pu compter sur la présence de nourrices pour leurs trois enfants, George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (9 mois), Harry et Meghan Markle auraient convenu de se débrouiller, mais non sans une aide précieuse. L'ancienne actrice américaine de 37 ans va en effet s'appuyer sur sa mère, Doria Ragland, 62 ans, pour ses premières semaines en tant que jeune maman. Elle devrait également être épaulée par sa doula, qui a pour mission de soutenir, d'un point de vue psychologique et pratique, une femme enceinte ou un couple durant la grossesse, la naissance et la période néonatale.

Marine Corviole