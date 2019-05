Meghan Markle a accouché : le bébé est né, le sexe révélé !

"Baby Sussex" est né ! Le prince Harry et Meghan Markle ont accueilli leur premier enfant et il s'agit d'un garçon. Comme l'a annoncé la monarchie britannique, le bébé est né ce 6 mai 2019 à 5h26. Le prénom choisi par le duc et la duchesse de Sussex sera révélé le 8 mai.

"Nous sommes ravis d'annoncer que Leurs Altesses Royales le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli leur premier enfant tôt au matin du 6 mai 2019. Le fils de Leurs Altesses Royales pèse 3,260 kilos. La duchesse et le bébé sont en parfaite santé et vont bien, et le couple remercie le public pour l'enthousiasme et le soutien qu'il a témoignés pendant cette période très spéciale de leur vie", dit le communiqué diffusé par le palais, annonçant de plus amples détails dans les prochains jours.

"Le duc de Sussex était présent pour la naissance, précise encore le texte. La reine, le duc d'Edimbourg, le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale et le comte Spencer en ont été informés et sont enchantés par cette nouvelle. La mère de la duchesse, Doria Ragland, comblée par la venue au monde de son premier enfant, est avec le couple au Frogmore Cottage."