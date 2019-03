Meghan Markle et Harry officiellement séparés de William et Kate Middleton

Après de long mois de préparation, c'est désormais officiel : les Cambridge et les Sussex prennent leurs distances. Après leur mariage royal de mai 2018, le prince Harry et Meghan Markle avaient pris leurs quartiers au palais de Kensington où résidaient déjà le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants. Alors qu'ils s'apprêtent à accueillir leur premier enfant, les jeunes mariés prennent aujourd'hui leur indépendance administrative. Comme le précise le communiqué officiel publié ce 15 mars 2019 par le palais, "la reine a accepté la création d'une nouvelle Maison pour le duc et la duchesse de Sussex".

Jusqu'alors, l'équipe de communicants et d'administrateurs qui accompagnait déjà le prince Harry avant son mariage s'occupait également de sa nouvelle épouse, en ayant toutefois essuyé plusieurs départs consécutifs... Ceux-ci ont choisi de rester à Kensington pour s'occuper des Cambridge, tandis qu'une nouvelle équipe dédiée aux Sussex va s'installer au palais de Buckingham. Et une nouvelle responsable communication a déjà été nommée : il s'agit de Sara Latham, ancienne collaboratrice d'Hillary Clinton lors de sa campagne électorale en 2016. Elle devrait prendre ses fonctions après la naissance du premier enfant de Meghan Markle et Harry en avril prochain et sera suivie par le responsable communication de la reine.

La création de cette nouvelle Maison va se faire progressivement et d'ici à ce que l'équipe des Sussex soit prête, le prince Harry et son épouse vont continuer d'oeuvrer aux côtés des Cambridge à Kensington. L'annonce du déménagement de Meghan Markle, son mari et leur équipe à l'automne dernier avait initié de vives rumeurs selon lesquelles les deux frères et leurs épouses ne s'entendaient pas. Les deux duchesses ont rapidement été montées l'une contre l'autre. Mais cette prise d'indépendance ne serait que la suite logique pour Harry qui fonde sa propre famille. Lors de la dernière réunion royale en début de semaine, Kate Middleton et Meghan Markle ont par ailleurs affiché une certaine complicité, comme un pied-de-nez aux rumeurs de tensions.