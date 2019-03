Meghan Markle fait fuir son personnel : une nouvelle démission choc !

Son naturel, son charme et sa personnalité affirmée font merveille lors de chacun de ses déplacements mais Meghan Markle est-elle impossible en coulisses ? La question est posée depuis plusieurs mois outre-Manche et les dernières nouvelles ne plaident pas en faveur de la duchesse puisque le Daily Mail annonce le départ de l'une de ses assistantes.

Cette fois-ci, il s'agit d'Amy Pickerill. Présentée depuis peu comme le nouveau bras droit de Meghan Markle, elle est selon la presse indispensable. Pourtant, Richard Eden, chroniqueur du Daily Mail, annonce qu'elle quittera le couple dès son déménagement à Frogmore Cottage ce mois-ci. "Amy s'en va, confie une source royale. C'est très triste pour ses collègues car elle était très appréciée." Vendredi 8 mars 2019, elle accompagnait Meghan au King's College à Londres pour une discussion autour de la journée des droits des femmes.

Amy Pickerill avait tout pour réussir. Choisie par le prince Harry pour assister Meghan, elle aurait dû succéder à Samantha Cohen dans le rôle de secrétaire particulière des Sussex. Selon le Daily Mail, elle quitterait non seulement la famille royale mais aussi le pays pour s'installer aux Etats-Unis. Selon une amie d'Amy Pickerill : "Elle a accepté de rester pour les aider à s'installer dans leur nouveau foyer et la naissance du bébé, mais elle partira ensuite."

Des départs réguliers

Ce n'est pas le premier départ, non loin de là, dans l'entourage resserré de Meghan Markle. Tout a commencé en novembre, avec la démission surprise de Melissa Touabti, six mois seulement après le mariage royal dans l'organisation duquel elle joua un rôle prépondérant. C'était déjà Richard Eden qui révélait l'information dans le Daily Mail. "Pourquoi vouloir quitter un emploi aussi prestigieux si tôt ?", résumait un observateur. Dans la foulée, nous apprenions le départ de Samantha Cohen après dix-sept ans passés au service de la famille royale. Et aujourd'hui, ce serait donc Amy Pickerill qui aurait décidé de partir.

En janvier, c'est la responsable de la sécurité de la duchesse qui partait. Cette inspectrice de Scotland Yard, dont la presse ne publie pas le nom pour raison de sécurité, était la principale garde du corps de Meghan Markle. Selon le Sunday Times, elle aurait trouvé difficile de travailler avec la duchesse peu disposée à se contraindre aux exigences de sécurité liées à sa fonction. À propos de ces départs, peu communs dans le personnel de la famille royale, le Times parlait d'une "inquiétante tendance". Tendance qui pourrait se confirmer avec le départ d'Amy Pickerill.