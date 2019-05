Meghan Markle et Harry à Windsor : nouveaux projets de rénovation, pour Archie

Les travaux continuent au Frogmore Cottage. Même s'ils ont emménagé à Windsor au mois d'avril, juste à temps pour la naissance de leur petit Archie, le prince Harry et Meghan Markle ont toujours plusieurs projets de rénovation prévus. Selon des documents municipaux obtenus par le Daily Mail, le 30 mai 2019, le duc et la duchesse de Cambridge ont prévu de s'attaquer au jardin de leur nouvelle demeure.

Le couple a eu la permission de redécorer l'extérieur de la bâtisse du XVIIe siècle et les espaces verts avec de nouvelles fenêtres et portes, des lumières extérieures... "La duchesse est très impliquée dans le projet et voulait que les touches finales soient parfaites pour eux et Archie, donc ils ont rappelé les constructeurs pour s'occuper de certaines parties de l'extérieur, a confié une source au tabloïd. L'éclairage est un élément clef du projet, pas seulement pour faire joli, mais aussi pour des raisons de sécurité." Des travaux qui seront financés à titre personnel par les Sussex, lesquels auraient déjà déboursé pas moins de 3,4 millions d'euros pour entièrement refaire le Frogmore Cottage, offert par la reine Elizabeth II après leur mariage royal de mai 2018.

Après leurs noces, célébrées non loin de là à Frogmore House, le prince Harry et Meghan Markle ont vécu au palais de Kensington non loin des appartements qu'occupent le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants. Les Sussex ont finalement pris leur indépendance en déménageant à Windsor et en fondant leur propre entité royale. Une prise de distance au coeur de nombreuses rumeurs de tensions avec les Cambridge, récemment relancées par la fin de la collaboration des deux couples au sein de la Royal Foundation.