Meghan Markle enceinte : fille ou garçon, le bébé sera élevé sans stéréotype

Les rumeurs autour du premier enfant du prince Harry et Meghan Markle vont bon train. Et tous les détails sur la façon dont les futurs parents se préparent semblent bons à prendre. Cette fois-ci, un proche du couple a révélé que la future maman ne souhaite imposer aucun stéréotype de genre à son futur enfant et lui donner une éducation neutre.

Comme le rapportait le Vanity Fair américain le 28 février 2019, le bleu, les trains et petites voitures n'auront pas forcément leur place dans la chambre du bébé s'il s'agit d'un garçon : "Meghan a parlé de la naissance à certains de ses amis et comment elle et Harry prévoient d'élever leur bébé, a expliqué une source du magazine. Le mot exact était "fluide". Elle a dit qu'ils veulent élever leur enfant avec une approche fluide du genre et qu'ils ne veulent imposer aucun stéréotype." A noter que les futurs parents auraient choisi d'attendre la naissance pour découvrir le sexe.

Ce témoignage est en accord avec les premiers détails révélés sur la nouvelle chambre d'enfant qu'aménagent le prince Harry et son épouse dans leur future demeure de Frogmore Cottage, à Windsor. En préférant utiliser des peintures vegan pour la chambre de son bébé à venir, l'Américaine de 37 ans aurait choisi des couleurs neutres que sont le gris et le blanc pour la décorer. Toujours dans un souci de bien-être, la duchesse de Sussex aurait choisi d'être accompagnée d'une "doula" de la naissance jusqu'aux premiers mois de l'enfant. Elle aurait également demandé à sa mère de l'aider, plutôt que de faire appel à une nounou.