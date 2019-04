Meghan Markle et Harry : Ce lieu emblématique de leur mariage ouvert au public

Le 19 mai 2018, après s'être unis dans la chapelle St George du château de Windsor, Meghan Markle et Harry avaient en effet célébré leur mariage lors d'une réception organisée le soir par le prince Charles non loin de là, à Frogmore House. Vêtus de leurs secondes tenues, une robe Stella McCartney et la bague de Diana pour elle et un smoking pour lui, les jeunes mariés s'y étaient rendus dans leur voiture digne de James Bond : un cabriolet électrique, une Jaguar E-Type Concept Zero, avec pour plaque minéralogique leur date de mariage ("190518").