Meghan Markle enceinte : la duchesse souhaite accoucher à domicile

Plus que quelques semaines avant la venue au monde du royal baby tant attendu. Retirée dans sa nouvelle demeure officielle à Windsor, Meghan Markle profite d'une fin de grossesse loin de l'agitation londonienne. Si plusieurs rumeurs entourent son accouchement et l'hôpital qu'elle aurait choisi avec son mari le prince Harry, il se pourrait que tout se fasse finalement à domicile.

Selon une correspondante royale du Daily Mail, un ami américain de la duchesse de Sussex affirme en effet qu'elle envisagerait sérieusement d'accoucher au Frogmore Cottage, où elle a emménagé avec Harry début avril. Les futurs parents pourraient ainsi vivre cet événement confortablement et en toute intimité. Toutefois, le couple n'aurait pas complètement rejeté l'idée d'une naissance à l'hôpital, notamment parce que la future maman a 37 ans et qu'un accouchement à cet âge est plus risqué. Mais selon la source du tabloïd, Meghan Markle serait en pleine forme et continuerait de faire du yoga tous les jours, après une grossesse sans vague : "C'est son choix de prédilection, mais cela dépend évidemment de la manière dont les choses se présenteront."