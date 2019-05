Charlotte de Cambridge, surexcitée, met la pression à George: une vidéo "nature"

Kate Middleton, en créant son tout premier jardin à l'occasion de l'Exposition florale de Chelsea, ambitionnait de "donner l'idée aux familles, aux enfants et plus généralement à tous de passer du temps dehors, de profiter de la nature et de prendre du bon temps ensemble" : un message, tenu dans une vidéo diffusée par le palais de Kensington, dont sa propre tribu a remarquablement fait la publicité. Et ça continue, avec la mise en ligne d'une nouvelle séquence vidéo.

Non contents d'avoir contribué à sa réalisation en ramassant des pommes de pin à Anmer Hall, la maison de campagne familiale, comme la duchesse de Cambridge l'a confié à la reine Elizabeth II en lui faisant visiter les lieux lundi 20 mai 2019, le prince George (5 ans), la princesse Charlotte (4 ans) et le prince Louis de Cambridge (1 an) ont en effet été mis en scène dans cette forêt miniature baptisée "Back to Nature" ("retour à la nature"), qu'ils ont découverte en avant-première dans l'après-midi du dimanche 19 mai. De multiples photos signées Matt Porteous, qui observe et immortalise la famille depuis les 3 ans du prince George, ont été partagées avec le public via les réseaux sociaux des Cambridge et ont montré combien les enfants du couple étaient dans leur élément en pleine nature : entre les deux aînés trempant leurs pieds dans le ruisseau et le petit dernier, émerveillé de tout, faisant ses premiers pas, cela ne faisait pas l'ombre d'un doute !

Je n'avais pas prévu que mes enfants joueraient de cette manière-là !

Le lendemain matin, la duchesse Catherine y était de retour pour faire le découvrir à des écoliers et leur présenter les différentes activités qui y sont proposées : une balançoire faite d'une boule suspendue à une branche de l'arbre central abritant une cabane en forme de tipi (faite avec des bâtons provenant d'Anmer Hall), une plateforme d'observation inspirée d'un nid ou d'une tanière et un jardin aux multiples plantes et senteurs, avec confection de petits bateaux en feuilles de roseau, par exemple. Au cours de cette matinée, Kate a révélé combien ses propres enfants s'étaient amusés la veille : "Je n'aurais jamais imaginé qu'ils joueraient comme cela : ils jetaient des pierres. En fait, je n'avais pas prévu que c'est ce qu'ils feraient. Ils ont enlevé leurs chaussures, ils voulaient patauger dans le ruisseau, c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas", a-t-elle relaté en toute transparence.

Dans de nouvelles images tournées en caméra discrète et diffusées par le palais de Kensington plus tard le même jour, le public pouvait se faire un peu plus son idée des réjouissances familiales... et entendre parler le prince George : alors qu'il est en train de faire de la balançoire, son père le prince William lui demande quelle note sur dix il donnerait au jardin Back to Nature conçu par Kate. "Vingt", répond le garçonnet. "Vingt sur dix ? C'est vraiment pas mal. Maman s'est bien débrouillée", a réagi le duc de Cambridge. Dans la foulée, c'est lui qu'on voit perché sur la balançoire, demandant à la princesse Charlotte de venir le pousser. La séquence s'interrompt alors que la fillette semble partie pour s'exécuter...