Baptême du prince Louis de Cambridge : Les six parrains et marraines révélés

Après George en octobre 2013 et Charlotte en juillet 2015, c'est au tour du prince Louis de Cambridge de recevoir le baptême, ce lundi 9 juillet 2018 au palais Saint James à Londres, à 16h (heure locale). En amont de la cérémonie, le prince William et la duchesse de Cambridge ont, par le biais de leurs services du palais de Kensington, révélé les personnes qu'ils ont choisies pour marraines et parrains de leur troisième enfant, né le 23 avril dernier.

Le prince Louis de Cambridge aura trois parrains et trois marraines : Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Mme Robert Carter et Lucy Middleton.

Le premier nom dévoilé est celui de Nicholas van Cutsem, ami d'enfance du prince William et membre d'une famille extrêmement proche de la famille royale (le regretté Hugh van Cutsem était un ami intime du prince Charles et leurs enfants respectifs perpétuent cette amitié). Parrain de sa fille Grace, le duc de Cambridge lui retourne la faveur. Quant à son autre fille, Florence, elle était flower girl au mariage du prince Harry, son parrain, et de Meghan Markle en mai dernier.

Guy Pelly a également été sollicité par les parents du petit Louis. Ami intime de William et Harry, qui assistèrent à son mariage très animé aux États-Unis en 2014, le patron de clubs, connu comme le loup blanc dans le monde de la nuit à Londres, aura bien des choses à raconter au fils du duc de Cambridge tandis qu'il grandira. Et, sans doute, des choses qu'il sera bien avisé de ne pas lui raconter.

Dans un profil totalement différent, Harry Aubrey-Fletcher est le fils de Sir Henry Aubrey-Fletcher, Lord Lieutenant du Buckinghamshire et représentant officiel de la reine dans ce comté.

Laura Meade est l'épouse de James Meade, très proche ami de William qui est quant à lui le parrain de la princesse Charlotte. Le duc de Cambridge avait assisté à leur mariage en 2013, deux ans après que James avait été son témoin lors de son mariage avec Kate Middleton.

Mme Robert Carter, née Hannah Gillingham, est une proche de la duchesse Catherine, qu'elle a connue lors de leur scolarité au Marlborough College.

Enfin, Lucy Middleton est une cousine de Kate, du côté de son père Michael Middleton.

À titre de comparaison, le prince George compte sept parrains et marraines, et la princesse Charlotte cinq.

Le baptême du prince Louis de Cambridge constituera sa première apparition publique depuis sa présentation à l'extérieur de la maternité de l'hôpital St Mary quelques heures après sa naissance, il y a deux mois et demi. Entre-temps, ses parents ont tout de même partagé d'adorables images de lui. Ce sera également la première apparition de la famille Cambridge à cinq, ce qu'immortaliseront des photos officielles de circonstance. Elles seront réalisées à Clarence House, fief du prince Charles, par Matt Holyoak, qui signait en 2017 les photographies du 70e anniversaire de mariage de la reine Elizabeth II et du duc d'Edimbourg.