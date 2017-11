Elizabeth II et le prince Philip, 70 ans de mariage: De tendres nouvelles photos

A la voir, matinale, se délecter d'une sortie à cheval dans les parages du château de Windsor, on aurait presque pu croire que le 19 novembre 2017 était pour la reine Elizabeth II un dimanche comme tant d'autres. Il ne l'était pas : 70 ans plus tôt jour pour jour, elle épousait l'homme de sa vie et son soutien indéfectible, Philip Mountbatten.

Un pur plaisir

La souveraine britannique, âgée de 91 ans, et le prince consort, 96 ans, viennent en effet de célébrer leurs noces de platine. 70 ans de mariage, quel accomplissement exceptionnel ! A cette occasion, quatre photographies ont été diffusées par le palais. Il y a d'abord eu un portrait officiel signé du photographe britannique Matt Holyoak, qui a eu le privilège d'immortaliser le couple royal au début du mois dans le salon blanc à Windsor, puis, quelques heures plus tard, trois images issues d'une session photo réalisée devant un fond... platine, par le même professionnel. "Ma vision était de saisir un portrait intime et naturel de la reine et du duc pour célébrer l'anniversaire de ce cap important. La reine et le duc étaient très heureux et détendus, c'était un pur plaisir. Je crois que les images mettent bien en évidence leur force et leur unité", a-t-il commenté après la révélation de ses réalisations. La plus touchante des quatre, sans doute, est celle qui, rappelant de manière troublante une des photos de leurs fiançailles en 1947, voit le prince poser un regard tendre sur son épouse. Son "chou", comme il aime à la surnommer dans l'intimité...

Lumineuse dans une robe crème qu'elle doit à sa fidèle styliste depuis 15 ans, Angela Kelly, la reine Elizabeth II portait notablement la broche en or, rubis et diamant représentant un scarabée que Philip lui avait offerte en 1966.

Entre eux, c'est une histoire d'amour exemplaire, aussi inébranlable que romanesque. "Il a été, pour dire les choses simplement, ma force et mon étai durant toutes ces années, déclarait déjà la monarque au sujet de son époux en 1997, à l'heure de célébrer leurs noces d'or. Moi-même comme l'ensemble de sa famille, nous avons envers lui une dette bien plus grande que ce qu'il revendiquerait ou que nous en aurons jamais conscience."

Pour "Lilibeth", comme on l'appelait dans la sphère familiale au temps de leur coup de foudre à la fin des années 1930, Philip a renoncé à sa carrière dans la Marine et abandonné ses titres de prince de Grèce et de Danemark, il s'est converti à l'anglicanisme, il a arrêté de fumer, il a accepté malgré ses ambitions personnelles de vivre avec dévotion dans l'ombre d'une femme de pouvoir, et il a même appris à... supporter les corgis qu'elle adore et auxquels lui ne voue pas la même passion. Et depuis 70 ans, il accomplit la mission qu'il s'est fixée : "Mon travail, en premier, en second et en dernier lieu, c'est de ne jamais décevoir la reine."

Le roman de deux vies...

Elisabeth avait 8 ans et Philip 13 lorsque leurs chemins se sont croisés pour la première fois, en 1934, au mariage de la princesse Marina de Grèce (cousine de ce dernier) et du prince George, duc de Kent (oncle de la première). Elle en avait 13 et lui 18, en 1939, quand elle est tombée amoureuse du beau et grand (1m88) prince grec et danois, son cousin issu de germain, chargé de l'escorter ainsi que sa soeur Margaret à l'occasion d'une visite avec leur père le roi George VI au Collège naval royal de Dartmouth, dont Philip est sorti cette année-là - meilleur cadet de sa promotion. Dès lors, elle se serait juré que ce serait lui et personne d'autre. "La reine était éprise dès le début, révéla un jour l'ancien photographe royal Ian Pelham-Turner. A l'époque où elle était la princesse Elisabeth, le tout premier jour où elle a rencontré le prince Philip. Evidemment, il n'était pas encore le prince Philip, mais seulement un jeune officier naval à Dartmouth." Les deux jeunes gens se mirent à s'envoyer des lettres, chaque semaine, et, malgré l'engagement du prince Philip dans le Seconde Guerre mondiale la même année, le charme opéra - dans l'une de ses missives ultérieures, il lui écrira qu'être "tombé amoureux totalement et sans réserve" est l'une des bonnes choses qui lui sont arrivées.

L'histoire s'épanouit et, en 1946, Philip demande Elizabeth en mariage... en secret. Et elle d'accepter sans même avoir sollicité l'approbation de son père le roi George VI ! "Philip est un ange, c'est comme si nous nous appartenions l'un à l'autre depuis des années", dira-t-elle un jour à ses parents. L'été 46 venu, le prétendant réitère, mais cette fois-ci en bonne et due forme : il demande la main de sa dulcinée à son paternel, lequel lui demande de patienter jusqu'au 21e anniversaire de sa fille, le 21 avril 1947, pour acter cet engagement. Les fiançailles seront officiellement annoncées au public le 10 juillet 1947, puis le mariage célébré le 20 novembre 1947 en l'abbaye de Westminster. Il y a 70 ans...