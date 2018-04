Barbara (Secret Story 10), sa sextape : Chantage, menaces... Ses révélations

Barbara Opsomer a eu le droit à une mauvaise surprise. Alors qu'elle participait à Secret Story 10, en 2017, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets a appris qu'une sextape d'elle circulait sur les réseaux sociaux. Un coup dur pour la jeune femme qui a préféré ne pas s'exprimer sur le sujet après sa sortie.

Mais, à bout, celle que l'on peut actuellement suivre dans Les Anges 10 a accepté d'aborder la question lors de son interview En toute intimité avec Sam Zirah et a fait quelques révélations. Après avoir rappelé qu'elle avait tourné cette vidéo avec son petit ami de l'époque, alors qu'elle avait 18 ans, elle a confié qu'une "certaine personne [lui faisait] du mal depuis six, sept ans". "Je parle des sextapes qui sont sorties quand j'étais dans Secret. Cette personne me fait chanter avec des vidéos que j'ai faites à l'époque avec mon amoureux. Ce n'est pas une sextape pour moi, c'est une vidéo intime", a-t-elle ajouté.

Barbara a ensuite précisé qu'il s'agissait d'une (ancienne) amie, "une femme âgée" qui selon elle était un peu jalouse de la relation qu'elle avait avec l'homme qui partageait sa vie. "Je ne comprends pas ses mots quand elle me dit : 'Je te détruirai jusqu'à ta mort, je vais faire de ta vie un calvaire.' Elle a envoyé les vidéos à ma famille. C'est très dur. (...) Je me suis sentie salie, violée", a-t-elle expliqué, émue.

Si elle a été épaulée par une grande partie de sa famille, son papa n'a pas accepté la situation : "Mon père m'a insultée (sic) de traînée." Elle a ensuite révélé ne plus être en contact avec lui, notamment parce qu'il est avec une femme qui ne l'a jamais acceptée.