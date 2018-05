Barbara (Secret Story 11) topless : Elle s'agace d'avoir dû "censurer" son clip

Lundi 28 mai 2018, Barbara Opsomer a dévoilé le clip de son nouveau single, Ta plus belle insomnie.

Au lendemain de cette grande première, l'ex-habitante de la Maison des Secrets de Secret Story 11 a pris la parole pour regretter que la vidéo ne présente finalement que très peu de nudité. C'est en commentaire d'une photo d'elle en noir et blanc, où elle prend justement la pose topless, que Barbara a écrit : "J'ai toujours aimé la nudité, le corps, la sensualité. J'aime le corps humain, ses courbes, ses formes, sa peau. Je n'ai jamais eu peur de me montrer, de dévoiler ni d'oser. Je n'ai pas honte de moi, et j'aime mon corps comme il est."

La chanteuse que l'on a vue dans la dernière édition des Anges sur NRJ12 – et qui a récemment poussé un coup de gueule après avoir été prise pour une prostituée – a continué : "Pour l'anecdote, je voulais aller encore plus loin dans le clip de Ta plus belle insomnie, mais les conventions morales et parce qu'aujourd'hui on n'ose pas, on ose moins, j'ai dû me limiter. Et je trouve ça dommage qu'en 2018 on censure ce qui fait de nous des humaines, surtout quand nous sommes des femmes. Je n'aurai jamais honte de la femme que je suis."

Pour rappel, avant de faire son entrée dans Secret Story 11, Barbara avait déjà donné de la voix, notamment via un single entraînant intitulé Je sors ce soir.

