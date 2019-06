Barbra Streisand émue : Ses chiens clonés posent sur la tombe de leur "mère"

"Je ne vois plus que des clones", rappait Nekfeu en 2015. On imagine que c'est à peu près ce que Barbra Streisand se dit tous les jours, en voyant ses trois chiens, tous presque identiques, de la race coton de Tuléar. En janvier 2018, elle avait fait cloner sa regrettée chienne Samantha, décédée en 2017. À 50 000 dollars le clonage, les opérations ont été fructueuses et ont donné deux chiots : Miss Violet et Miss Scarlet. L'immense chanteuse de 77 ans a une troisième chienne, Fanny, qui est une cousine de Samantha.

Le jeudi 6 juin 2019, Barbra Streisand publiait une photo particulièrement touchante de ses trois petits chiens blancs. On voit les toutous poser, non sans émotion, sur la tombe de leur "mère", Samantha. Sur l'épitaphe, un petit portrait de cette chienne morte à 14 ans et son surnom "Sammie" est gravé dans la roche, ainsi que de jolies fleurs. Le jardin qui entoure cette pierre tombale est d'ailleurs très joliment fleuri. "Les jumelles Scarlet et Violet honorent leur mère (avec leur cousine Fanny au milieu !)", a fait savoir l'artiste en légende. Une merveilleuse photo de famille.