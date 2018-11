Beatrice d'York en couple avec un séduisant multimillionnaire, divorcé et papa

Le prince Harry n'est pas le seul membre de la famille royale à avoir craqué pour une personne ayant un mariage raté et un divorce sur son CV. Sa cousine Beatrice d'York va même encore plus loin puisque son nouveau compagnon est le papa d'un enfant de 2 ans.

The Sun rapporte que la fille aînée de Sarah Ferguson et du prince Andrew d'York est en couple avec un homme d'affaires multimillionnaire nommé Edoardo Mapelli Mozzi. Beatrice d'York considère leur relation, qui a débuté deux mois auparavant, assez sérieuse au point de présenter son nouveau compagnon à ses parents et de le qualifier officiellement de "petit-ami". C'est ce que la princesse de 30 ans a fait au début du mois novembre lors d'une soirée organisée à Londres par le milliardaire indien Lakshmi Mittal.

Un mariage en 2019 ?

Fréquentant le même cercle d'amis, Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi se sont rencontrés en septembre et il se murmure que le couple songerait déjà au mariage, à peine plus d'un mois après celui de la princesse Eugenie et Jack Brooksbank célébré en la chapelle Saint-George du château de Windsor. "Ils sont partis en vacances ensemble et Beatrice l'a présenté à Fergie [Sarah Ferguson, NDLR] et son papa. Ils vont très vite et ce ne serait pas une surprise qu'ils soient fiancés dans un court laps de temps. Ils pourraient même se marier en 2019, il en a déjà été question auprès de leurs amis. Tout le monde est heureux que Bea soit si heureuse en ce moment", témoigne une source auprès du Sun.

Edoardo Mapelli Mozzi est un promoteur immobilier de 34 ans, spécialisé dans les luxueuses maisons, et a fondé sa société Banda Property Ldt en 2007. Le séduisant businessman est un homme divorcé, papa d'un petit garçon prénommé Wolfie. Ses hobbies sont le cricket, les chiens et l'opéra. Ce qui devrait compenser son handicap auprès de la famille royale. Edoardo Mapelli Mozzi est également le beau-fils de Christopher Shale, un ami de l'ancien Premier ministre David Cameron qui est décédé lors du festival de Glatonsbury en 2011.

Beatrice d'York n'a pas été en couple depuis sa rupture avec l'Américain Dave Clark survenue en 2016. Le dirigeant d'Uber s'est depuis marié avec Lynn Anderson, en juillet. Beatrice et Dave étaient restés dix ans ensemble.