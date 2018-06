Béatrice Dalle, dans un état second en interview : "Je te fracasse"

Béatrice Dalle est sans doute la plus cash des actrices françaises et on a pu le constater lors de son passage à la radio. La star de 37,2 le matin, âgée de 53 ans, a répondu aux questions du journaliste Vincent Josse. Visiblement peu en forme, elle a évoqué son célèbre comportement volcanique...

"Une pâquerette déguisée en piège à loups", dit Béatrice Dalle à propos d'elle-même. L'actrice dit ne pas être ingérable comme on peut le croire mais ajoute qu'elle est une "gentille barbare". Pour illustrer ses propos, elle raconte : "Je suis brutale d'aspect. Brutale dans mes réflexions, parce que je ne réfléchis pas, je donne mon coeur et il n'y a pas de calcul. Si tu me parles mal, je te fracasse. (...) Il y a un mec qui m'a mal parlé, alors je lui ai mis une droite. C'était trop marrant, c'était dans le Marais. Le mec me parle trop mal, je lui mets une patate."

Racontant ces anecdotes sur sa vie sur un débit très lent, l'ex-compagne de JoeyStarr semblait éméchée. Ce que n'a pas manqué de remarquer le journaliste qui lui a demandé si elle allait bien et ce qu'elle avait la nuit précédente pour être dans cet état. Réponse cash : "Je me suis bien mise à l'envers, pour marcher droit." Béatrice Dalle jouera cette année dans la saison 3 de la série à succès de France 2, Dix pour cent.

Thomas Montet