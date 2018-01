Bella Thorne : Virée de son hôtel à cause de la drogue...

Bella Thorne n'a plus rien de la jeune star idéale estampillée Disney... L'actrice et chanteuse américaine de 20 ans s'est retrouvée expulsée de sa chambre d'hôtel, dimanche 21 janvier, pour une histoire de drogue.

Comme le rapporte Page Six, Bella Thorne, son compagnon le chanteur Mod Sun et deux autres proches ont été virés de leur hôtel, le Marriott de Park City dans l'Utah, après qu'un des membres de cette petite troupe a été repéré fumant de la marijuana. Ils ont été vus faisant leurs bagages en hâte pour se rendre au Marriott's MountainSide mais, quelques heures plus tard, la jeune actrice faisait bel et bien son apparition sur le tapis rouge du Sundance Film Festival, où elle présentait son film Assassination Nation.

Toutefois, le lendemain de l'avant-première, Bella Thorne a annulé toutes ses rencontres prévues avec la presse. Heureusement que le reste de l'équipe, composée de Suki Waterhouse, Hari Nef, Abra, Bill Skarsgård et du réalisateur Sam Levinson, était là pour compenser...