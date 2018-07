Benjamin Biolay et Melvil Poupaud toujours "amoureux" de Chiara Mastroianni

S'ils partagent un même amour de la musique, les deux interprètes et comédiens ont également pour point commun d'avoir aimé la même femme, comme l'explique Melvil Poupaud : "Oui, bien sûr. À dix ou quinze ans d'écart. Chiara et moi, on était des bébés de 16 ans." Son camarade de scène a quant à lui été marié avec la comédienne entre 2002 et 2009. Une union qui a vu naître leur fille Anna, aujourd'hui âgée de 15 ans.

On l'adore tous les deux

"On l'aime toujours, d'ailleurs, confie Benjamin Biolay. Le début de notre amitié passe par Chiara." L'interprète de La Superbe poursuit alors : "On a la même admiration pour Chiara. Elle est tellement lumineuse, et drôle ! On l'adore tous les deux, mais ça relève de l'intimité." C'est d'ailleurs en musique qu'ils ont pu témoigner de leur complicité à toute épreuve en chantant ensemble le titre ¡Encore Encore! sur l'album Volver, sorti en 2017.