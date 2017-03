Benjamin Castaldi : A 15 ans il a couché avec son prof, "c'était très beau"

On le sait, Benjamin Castaldi n'est pas avare de confidences. Vendredi 24 mars, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), il en a d'ailleurs fait une nouvelle qui a choqué ses camarades.

Dans ce numéro de TPMP, les chroniqueurs ont été invités à révéler s'ils ont déjà eu par le passé une aventure avec un collègue de bureau. Alors que Capucine Anav a profité de cette séquence pour faire passer un message à Camille Combal, Benjamin Castaldi a déclaré avoir eu une relation avec un de ses professeurs. "Il m'est arrivé une chose très très belle et de très érotique. Quand j'avais 15 ans, j'avais un professeur, une femme très belle et elle m'a dit : 'Si tu veux tu peux venir chez moi prendre des leçons particulières.' Et je n'ai pas pris que des cours de mathématiques", a-t-il confié.

Une révélation qui a beaucoup choqué ses collègues dont Valérie Bénaïm car il était mineur au moment des faits. "C'était une de mes premières expériences amoureuses et sexuelles. Elle était vieille, elle avait 38 ans, 39 ans. Mais c'est un très beau souvenir. C'était très beau et je l'embrasse", a-t-il pourtant poursuivi.

Il y a quelques jours, Benjamin Castaldi avait fait une autre révélation qui avait beaucoup surpris. Toujours dans TPMP, il avait dévoilé avoir été "caressé par un prof", profitant de l'occasion pour mettre en garde les jeunes téléspectateurs.