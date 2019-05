Benjamin Griveaux : L'ex-secrétaire d'État est papa pour la troisième fois

Jamais deux sans trois. Benjamin Griveaux, ancien secrétaire d'État et ancien porte-parole du gouvernement, est devenu papa pour la troisième fois. L'homme politique de 41 ans a lui-même annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram, le 24 mai.

Postant une photo d'un doudou sur son compte suivi par 10 000 abonnés, Benjamin Griveaux a donc révélé la naissance de son troisième enfant. Un bébé fruit de son mariage avec l'avocate pénaliste Julia Minkowski (38 ans), associée dans le prestigieux cabinet Temime. "Ça, c'était avant !... Et depuis mercredi... Les nuits à venir seront courtes, mais belles ! #teamparents #baby #paris #happyfamily", a-t-il écrit en ajoutant un émoji d'une famille de quatre personnes (les parents, une fille et un garçon) à côté d'un autre représentant une petite fille. Les amoureux sont déjà les parents de deux enfants de 5 et 7 ans.

En interview sur France 5 l'an dernier, Benjamin Griveaux avait révélé qu'en dépit de sa carrière politique prenante, il s'était fixé "deux impératifs" concernant son rôle de père : "Être présent un soir par semaine pour lire une histoire au moment du coucher et passer une demi-journée avec eux le week-end pour partager des activités."

Benjamin Griveaux, qui va donc avoir des nuits courtes, a intérêt à trouver un moyen de prendre des forces puisqu'il s'est engagé dans la future bataille des municipales de 2020. Avant d'aller affronter dans les urnes l'actuelle maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, il va toutefois devoir décrocher l'investiture d'En marche !, mais il y a des concurrents en lice. En effet, l'ancienne figure phare du gouvernement doit affronter plusieurs candidats, parmi lesquels son ancien collègue Mounir Mahjoubi ou le député Cédric Villani. Pour l'heure, les récents sondages diffusés dans la presse annoncent une victoire d'Anne Hidalgo...