Anne Hidalgo : La maire de Paris en deuil, son père est mort

Comme le rapporte le site Diario de Cadix, Antonio Hidalgo, le père d'Anne Hidalgo, est mort de vieillesse alors que son état de santé ne faisait que se dégrader depuis l'automne dernier. Il aurait fêté ses 90 printemps le 23 mars.

Antonio Hidalgo était originaire d'Antequera en Espagne (province de Malaga), mais il avait rejoint San Fernando afin de faire son service militaire. C'est pendant cette période qu'il avait fait la rencontre de son épouse Maria, avec laquelle il a eu deux filles : Anne, actuelle maire de Paris, et Marie, qui travaille et vit à Los Angeles. Dans les années 1960, en pleine dictature franquiste, il avait décidé de s'exiler en France avec sa famille, où il a passé plus quarante ans avant de rentrer dans son pays natal.

Antonio Hidalgo, électricien de profession, était très impliqué dans le syndicalisme et la politique. Ainsi, en 2007 et malgré son âgé avancé, il était candidat sur la liste de gauche PSOE, aux élections municipales de San Fernando. Le maire de Chiclana et patron de la section locale du PSOE, José María Román, ainsi que la secrétaire générale Cándida Verdier ont présenté leurs condoléances à la veuve et aux filles d'Antonio. "Nous regrettons la disparition de notre camarade Antonio Hidalgo, qui participait jusqu'à récemment aux assemblées du PSOE à Chiclana. (...) Bien qu'il ait vécu à San Fernando avant d'émigrer en France, Antonio Hidalgo se sentait chiclanero. Depuis son retour en Espagne, il résidait dans notre ville et militait dans notre groupe", ont-il déclaré.

Anne Hidalgo était attendue aux funérailles de son père – à qui elle avait dédié ainsi qu'à sa mère, son prix I Premio Federico Joly en 2007 –, ce mardi 12 mars 2019, à partir de 17h30 au cimetière Mancomunado de la baie de Cadix. Le site Andalucia Informacion affirme qu'elle avait été aperçue dans les environs il y a quelques jours.

Thomas Montet