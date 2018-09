Benjamin Mendy : Excès de vitesse à gogo et sanction pour le champion du monde

Il a voulu aller trop vite (et pas qu'une fois), Benjamin Mendy est à présent contraint au ralenti. La justice anglaise a condamné, vendredi 21 septembre 2018, le défenseur de l'équipe de France de football et de Manchester City à une suspension de permis d'un an. Il est reproché au jeune joueur de 24 ans originaire de Palaiseau (Essonne) d'avoir commis quatre excès de vitesse en moins de deux semaines. Les faits en question sont tous survenus au mois de février dernier.

Pour sa défense, Benjamin Mendy a nié s'être trouvé au volant de sa Mercedes au moment de ces infractions, refusant pour autant de révéler qui occupait le siège du conducteur. L'ancien joueur de l'AS Monaco n'a pas seulement écopé d'une suspension de permis mais aussi d'une amende s'élevant à 2500 livres (2800 euros).

La condamnation de Benjamin Mendy intervient peu de temps après celle de son capitaine Hugo Lloris. Le gardien de but de l'équipe de France et de Tottenham a plaidé coupable de conduite en état d'ivresse le 12 septembre dernier. Le portier de 31 ans originaire de Nice avait été arrêté au cours d'un contrôle inopiné survenu à Londres le 24 août 2018. Malgré ses excuses et sa prise de responsabilité, Hugo Lloris a malgré tout écopé d'une suspension de permis de 20 mois et d'une amende de 50 000 livres (soit 56 183 euros). Nettement plus que Benjamin Mendy...