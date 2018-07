Benjamin Pavard : Son nouveau statut de chouchou bouleverse sa vie

"On a Pavard ! Benjamin Pavard ! Je crois pas que vous connaissez ! Il sort de nulle part, une frappe de bâtard." Ces paroles résonneront encore longtemps dans la tête de celui qui a inspiré cette chanson chez les supporters français, Benjamin Pavard. Jusqu'alors un Bleu largement méconnu du grand public, doté d'une carrière internationale toute relative puisqu'il jouait en D2 allemande il y a encore un an (à Stuttgart), le jeune défenseur de 22 ans a littéralement explosé lors du Mondial 2018. Un changement de statut qui n'est pas sans conséquence pour le compagnon de l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani.

Enchaînant les interviews depuis qu'il est rentré de Russie, Benjamin Pavard s'offre la couverture du magazine L'Equipe paru samedi 21 juillet 2018. L'hebdomadaire voit en ce jeune homme aux allures de Jeff Tuche et du comédien Vincent Lacoste "le nouveau chouchou des Français", qui détrône ainsi Antoine Griezmann. Un statut que Benjamin Pavard comprend : "Je pense que c'est le but contre l'Argentine qui fait ça. Les gens m'ont découvert à ce moment-là." "Mais je reste moi-même", tempère le sportif originaire de Jeumont dans les Hauts-de France. "Je ne suis pas quelqu'un qui se la pète, qui prend les autres pour de la merde, je resterai toujours le même", assure-t-il.

Le nouveau héros des Bleus concède malgré tout que son quotidien ne sera plus jamais le même après cette Coupe du monde. Fini les sorties incognito ! "Je vais à la station-service et je me fais prendre en photo (rires), c'est ça le principal changement. Je ne peux pas faire le plein ! Les gens me reconnaissent plus facilement. Me promener tranquillement dans la rue à Lille, ça va être pratiquement impossible", confie-t-il, encore plus depuis qu'il a officialisé son histoire d'amour avec Rachel Legrain-Trapani.

Cette nouvelle exposition médiatique implique également une plus grande rigueur dans ses propos. Benjamin Pavard sait que ses mots et ses actions seront d'autant plus surveillés : "Ça donne des obligations, il faut faire deux fois plus attention à ce qu'on fait. Je ne vais pas pouvoir faire de blagues à voix haute (sourire), je vais me sentir écouté, observé." Qu'il n'en perde pas trop son naturel, qui plaît tant aux supporteurs.

L'intégralité de l'interview de Benjamin Pavard est à retrouver dans L'Equipe, le magazine en kiosques le 21 juillet 2018.