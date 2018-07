Benjamin Pavard : Après Jeff Tuche, il est le sosie d'un acteur français !

En découvrant cette photo en couverture du journal, nombreux sont les internautes à avoir trouvé une ressemblance flagrante entre le glorieux défenseur et un acteur français, aperçu dans les comédies Les Beaux Gosses ou Victoria : "Pavard, c'est le sosie de Vincent Lacoste en fait !", s'exclame un premier internaute sur Twitter. "On a trouvé des dizaines de surnoms à Benjamin Pavard. Mais en fait, c'est simplement le sosie de Vincent Lacoste. Flagrant sur une de L'Équipe du jour", écrit un second, photo à l'appui. "Vivement le biopic de Benjamin Pavard avec Vincent Lacoste", s'amuse un autre.