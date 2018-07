Benoît (Koh-Lanta) : Son anecdote un peu gênante sur la finale

La nouvelle mode en ce moment chez les people : répondre aux questions de leurs abonnés sur Instagram. Benoît s'est prêté au jeu jeudi 19 juillet 2018 et a accepté de dévoiler un gros dossier.

Avant de participer à La Villa, la bataille des couples (TFX) avec sa petite amie Jesta, le beau brun faisait partie des aventuriers de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1, 2016). Il a d'ailleurs remporté l'aventure face à sa compagne, après avoir remporté l'épreuve des poteaux.

Un moment dont il devrait se souvenir longtemps ! Pour rappel, les candidats doivent rester le plus longtemps possible sur un poteau afin de figurer parmi les deux finalistes. Et parfois, cela peut durer des heures. Certains ont donc envie de faire leurs besoins, mais impossible pour eux de quitter leur place. C'est précisément ce qui est arrivé à Benoît.

Sa solution ? "Bah bien sûr, je me suis fait dessus", a-t-il répondu à un internaute qui lui demandait "Tu avais envie de faire pipi pendant les poteaux ?".