Jesta et Benoît (La Villa) : Leur grosse appréhension avant le tournage !

C'est le grand jour. Jesta et Benoît feront leur retour à la télévision ce lundi 16 juillet 2018 sur TFX dans La Villa, la bataille des couples. Tous deux ont affronté sept autres couples dans des épreuves physiques afin de remporter 50 000 euros. Une expérience sur laquelle les deux candidats révélés dans Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1, 2016) sont revenus auprès de Purepeople.

"On a décidé de participer à cette émission parce que le projet nous plaisait. On avait rencontré la production. Elle nous a parlé d'une compétition, qui plus est en couple. Donc il y avait tous les critères qu'on voulait", a expliqué Benoît afin de justifier leur participation. Il n'a toutefois pas caché qu'ils avaient quelques appréhensions avant de signer leur contrat : "On avait quelques appréhensions avant de rencontrer la production et de signer notre contrat. On s'est dit que ça allait être une télé-réalité et on s'est demandé si pour notre couple, ça allait être un danger. Mais dès qu'on a rencontré la production, on a été rassuré et on a foncé."

Jesta a pour sa part confié qu'ils se "posaient beaucoup de questions". Leur plus grande crainte ? "C'était qu'ils essaient un peu de foutre la zizanie dans les couples. Ils nous ont assuré que non et que notre force serait notre couple." Les tourtereaux ont donc accepté cette belle aventure et ne le regrettent aucunement.

