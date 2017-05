Benoît (Koh-Lanta) révèle où sont passés ses 100 000 euros !

En décembre dernier, Benoît est ressorti grand gagnant de la finale de Koh-Lanta, l'île au trésor. L'aventurier de TF1 a ainsi remporté pas moins de 100 000 euros. Près de six mois plus tard, le chéri de Jesta a évoqué ses gains dans une vidéo postée sur YouTube.

"Les 100 000 euros sont bloqués sur un compte, et croyez-moi je suis quelqu'un d'intelligent, de sensé, j'ai la tête sur les épaules. Jesta aussi. Les 100 000 euros, ce sera pour investir dans un appartement", a assuré Benoît.

Et d'ajouter : "On m'a toujours dit que la pierre, c'était quelque chose d'utile, de vital. Quoi qu'il arrive, il faut un logement." Benoît utilisera alors cet argent comme "apport pour acheter un appartement".

Un choix qu'avaient également fait d'autres candidats, à l'instar de Clémence, gagnante de Koh-Lanta en 2005, Christina, qui a remporté le jeu en 2009, ou encore Romuald, qui s'est imposé lors de l'édition Le Retour des héros.

Lors de cette même vidéo, le gagnant de Koh-Lanta, l'île au trésor a confié qu'entre la fin du tournage et la finale du jeu, Jesta et lui ont travaillés comme vendeurs et qu'ils ont touchés le SMIC pendant six mois.