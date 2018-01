Bérengère Krief en deuil : Son bel hommage à son défunt grand-père

Bérengère Krief ne connaît pas un début d'année 2018 des plus joyeux. L'humoriste et actrice de 34 ans vient de perdre un être cher, son grand-père qu'elle "aimait tant". Ètant "à l'autre bout du monde", elle a tenu à saluer sa mémoire en lui rendant un vibrant hommage, sur Instagram, et à "partager [sa] peine et [son] chagrin".

Bérengère Krief, qui se trouve actuellement en Australie, a tout d'abord confié qu'elle s'estimait heureuse d'avoir eu "Pépé Milo" à ses côtés pendant si longtemps. Un homme "intelligent, brillant, malicieux, curieux, inventif et surtout tellement drôle" qui lui a tant apporté. "Je me souviens du jour où il m'a expliqué que la chance n'existait pas mais qu'on la créait nous-mêmes par nos actions et nos choix, écrit-elle. Ça a changé ma vision de mon métier de comédienne et m'a permis aussi d'être plus sereine vis-à-vis des choses et surtout dans la quête de succès."

La jolie blonde a poursuivi : "Une partie de mon innocence s'envole avec toi mais fait place aussi à la sagesse (...). Je pense à Mamy, l'amour de ta vie... Votre histoire si improbable et moderne, vivre dans le moment présent tout le temps ! Alors je me tourne vers le soleil pour te dire au revoir. Prends soin de nous car, je le sais, tu n'es pas si loin !" Et elle n'a pas oublié d'adresser un message à sa famille dont elle est séparée pour le moment : "Je vous enveloppe de tout mon amour et vous envoie toute la lumière que je puise ici pour vous accompagner dans l'épreuve."

Un bel hommage illustré par une photo sur laquelle Bérengère Krief regarde tendrement son défunt grand-père.

Nous adressons toutes nos condoléances à l'humoriste, ainsi qu'à sa famille.