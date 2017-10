Bernadette Chirac, rarissime, de sortie pour ses footballeurs préférés

Bernadette Chirac se fait de plus en plus rare. C'est dans le plus grand secret qu'elle avait retrouvé, le mois dernier, la première dame Brigitte Macron à l'Élysée où l'attendait une magnifique surprise, et elle n'est plus apparue en public depuis l'hommage national rendu cet été à Simone Veil. Mais, mercredi 11 octobre, l'épouse de Jacques Chirac ne risquait pas de manquer son rendez-vous annuel avec ses footballeurs préférés.

En compagnie de sa fille Claude, Bernadette Chirac a assisté à la rencontre entre le Variétés Club de France – qui réunit des stars du football comme Sonny Anderson, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Claude Puel, Alain Giresse, Christian Karembeu, Antoine Kombouaré, Bixente Lizarazu, Jean-Pierre Orts, Frédérique Piquionne, Robert Pirès et Dominique Rocheteau – et la sélection Geodis au stade Léo-Lagrange de Poissy, dans les Yvelines. Ce match caritatif était organisé au profit de l'association Urma, présidée par Laurent Blanc, et pour la 21e édition de l'opération +de Vie, de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France que préside madame Chirac, dont l'objectif est d'améliorer les conditions d'hospitalisation des personnes âgées.

En plus de retrouver les fidèles Laurent Blanc et Didier Deschamps, Bernadette Chirac s'est peut-être émue du retour sur une pelouse d'Hatem Ben Arfa. Le joueur de 30 ans, écarté par son club, jouait son premier match "de la saison" a-t-il remarqué avec humour. Ajoutant au Parisien : "Je remercie le PSG de m'avoir laissé jouer. Il y a une bonne ambiance, je suis content de jouer avec des grands joueurs comme Laurent Blanc et Didier Deschamps. Ça fait plaisir, surtout pour la cause." Ben Arfa était d'autant plus heureux qu'il est l'auteur d'une passe décisive transformée par Florent Malouda, ancien très grand joueur de l'Olympique lyonnais et de Chelsea. C'est la première fois que le Variétés Club de France accueille un joueur encore en activité en son sein.

L'opération +de Vie se déroule du 29 septembre au 31 octobre. L'émission spéciale diffusée par France 3 a permis de récolter 358 974 euros de promesse de dons. Hier soir, la vente des billets pour le match permettra de reverser 15 000 euros à la fondation.