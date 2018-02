Bernard Tapie, -20kg et "sous pompe à oxygène" : Des nouvelles peu rassurantes...

Bernard Tapie, atteint d'un cancer de l'estomac, va "mal". Lundi 12 février 2018, sur le plateau de L'Heure des pros (CNEWS), le publicitaire Jacques Séguéla a donné des nouvelles de l'homme d'affaires. Et elles ne sont pas rassurantes...

Rappelons que Bernard Tapie a été opéré en janvier 2018. Une "intervention chirurgicale lourde", comme l'avait indiqué son épouse Dominique, dont il peine à se remettre. "Je le trouve très amaigri, il perd 400 grammes par jour, il a presque perdu 20 kilos", lance alors Jacques Séguéla face à Pascal Praud.

Très touché, il confie ensuite avoir retrouvé, pour la première fois, son ami "un peu atteint" avec des "douleurs" et "difficultés respiratoires". "Il m'annonce qu'on lui a trouvé des débuts de métastases et qu'il est condamné à une chimio qui n'était pas prévue. L'opération s'est très bien passée, il est rentré chez lui mais là on l'a remis sous pompe à oxygène", poursuit-il.

Plus encore, Jacques Séguéla indique que "le plus troublant", c'est que le chirurgien de Bernard Tapie "dit qu'il a peur qu'il n'ait pas la force de supporter la chimio". "Il faut être tous avec lui, ce n'est pas un match solitaire", déclare celui qui, malgré ces nouvelles peu rassurantes, assure que son ami est un "fighter" et qu'il viendra à bout de sa maladie.