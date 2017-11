Bernard Tapie, malade d'un cancer : "Je n'ai pas envie de partir..."

A la fin du mois de septembre, on apprenait que Bernard Tapie souffre d'un cancer de l'estomac avec extension à l'oesophage. A 74 ans, l'actuel patron du journal La Provence, habitué des coups durs de la vie, affronte sans doute son plus grand défi...

Après une bref intervention médiatique à la sortie d'un tribunal le 25 octobre, c'est la première fois que Bernard Tapie prend le temps de parler de sa maladie à la télévision. Invité de Laurent Delahousse dans l'émission 19h le dimanche, sur France 2, il évoque avec sincérité ce que lui inspire son cancer. Dans un court extrait dévoilé en amont de la diffusion, on le voit, les cheveux clairsemés par la chimiothérapie, discuter avec le journaliste dans les rues de Paris. "Ça fait partie du parcours improbable. Quand on a 70 ans et plus, il faut accepter que l'on va aller vers l'épreuve ultime qui est la mort. Pour moi, ce n'est pas une catastrophe", dit-il.

Bernard Tapie, qui accusait la pression portée contre lui, surtout à cause de ses affaires judiciaires, est serein. "J'ai vécu d'une manière incroyable, formidable, chanceux. J'ai connu des moments de bonheur inimaginable. J'ai une famille depuis 42 ans avec la même femme (...) Bon, j'ai pas envie de partir hein, mais il faut avoir la raison de se dire que quand ça tombe sur un petit couple dont la femme a 35 ans, reconnaissez que c'est un autre truc", a-t-il ajouté.