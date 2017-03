Bertrand Chameroy ému pour son retour dans TPMP : "Vous me manquez"

La date du 8 mars 2016 restera gravée à jamais dans la mémoire de Bertrand Chameroy et des chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8). Ce jour-là, le présentateur de 28 ans annonçait son départ de l'émission animée par Cyril Hanouna. Une décision qui avait fait jaser.

Bertrand Chameroy avait en effet été accusé d'être la taupe qui avait enfoncé Baba auprès d'un journaliste de Society. Une rumeur rapidement démentie par les principaux intéressés lors du retour du jeune homme dans le prime spécial TPMP refait l'année, en juin dernier. Depuis, il a fait du chemin puisque depuis le 27 septembre 2016, il est aux commandes d'OFNI (W9). Cela ne l'a pas empêché de revenir dans Touche pas à mon poste hier soir. L'occasion pour ses anciens collègues de donner leur avis sur son départ de l'émission.

Et, bonne nouvelle, la plupart des chroniqueurs ont salué sa décision de voguer vers de nouveaux horizons. Touché, Bertrand Chameroy a donc confié : "C'est adorable, ce que vous venez de dire. Ça me touche profondément (...). Bien sûr que vous me manquez, que la folie de l'émission me manque. Mais j'ai pris cette décision avec mon coeur. Je ne suis pas parti pour W9, je suis parti pour tout arrêter et j'ai eu la proposition ensuite. Effectivement, je suis moins exposé, je m'éclate et je fais ce que je veux aujourd'hui. Je suis très heureux."

Cyril Hanouna en a également profité pour rappeler que son ex-chroniqueur et lui étaient loin d'être en guerre : "Je vous le dis encore ce soir et c'est la vérité. Bertrand et moi on n'était pas du tout fâchés (...). Je l'ai pratiquement toutes les semaines au téléphone."

Du côté des audiences, TPMP a rassemblé 1,78 million de téléspectateurs, soit 7% des individus de 4 ans et plus, lundi 20 mars 2017.