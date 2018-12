Beverley Mitchell : Le soutien de Jessica Biel après sa fausse couche

Lors de Thanksgiving, Beverley Mitchell dévoilait sur son compte Instagram avoir fait une fausse couche alors qu'elle était enceinte jumeaux. De nouveau interrogée sur le sujet par Us Weekly, l'actrice de 37 ans a expliqué avoir été très soutenue par sa "soeur" Jessica Biel pendant cette période.

"Jessica Biel a été d'un grand soutien pour tout ce qui m'est arrivé, elle a toujours veillé sur moi, notamment pendant toute cette histoire autour de la fausse couche. Elle a été l'une des premières personnes que j'ai contactées et je suis vraiment très reconnaissante envers notre amitié et envers elle, parce que c'est tout simplement une putain de personne géniale", a-t-elle confié. Et d'ajouter à propos de sa grande proximité avec son ancienne collègue de 7 à la maison : "Ça aide vraiment de parler."

Beverley Mitchell, qui avait longuement évoqué la perte de ses jumeaux dans un message posté sur son blog Growing Up Hollywood, est la maman de deux enfants : Kenzie et Hutton, âgés respectivement de 5 et 3 ans. L'actrice, qui incarnait le personnage de Lucy Camden dans 7 à la maison, est mariée depuis 2008 à Michael Cameron.