Beyoncé bouleversée par l'internement de Michelle Williams...

Le 17 juillet 2018, c'était le choc. La chanteuse Michelle Williams se rendait de son plein gré dans un établissement spécialisé pour traiter sa dépression. Elle dévoilait dans la foulée un communiqué sur son compte Instagram expliquant sa difficulté à aller mieux. "Depuis des années, je me suis engagée à mieux faire connaître les problèmes mentaux et à encourager les gens à reconnaître quand il est temps de demander de l'aide, du soutien et une épaule auprès de ceux qui ont de l'amour à donner et prennent soin de votre bien-être."

Ce samedi 28 juillet, le site américain TMZ.com apporte de nouvelles informations. Si la star de 38 ans a pu retourner chez elle à Los Angeles il y a quelques jours, elle peut toujours compter sur le soutien de ses deux grandes copines Beyoncé et Kelly Rowland avec qui elle formait le groupe très populaire Destiny's Child dans les années 1990.

En effet, toujours selon TMZ, la femme de Jay-Z (avec lequel elle est actuellement en tournée) aurait laissé tomber toutes ses obligations au moment où elle a appris l'entrée en institut de Michelle Williams. Queen Bey et Kelly Rowland auraient été dévastées d'apprendre sa nouvelle dépression et auraient ainsi exprimé tout leur amour pour leur ancienne collègue.